Il Vco al 76° posto in Italia per indice di criminalità

Vco al 76° posto in Italia per indice di criminalità. E’ quanto emerge dalla “fotografia” scattata ogni anno di questi tempi dal Sole 24 Ore, che ha elaborato l’Indice della criminalità nelle province italiane nel corso del 2021 sulla base dei dati del Viminale. Un report, quello che il principale quotidiano economico del Paese fa dal 2016 in avanti, che ha preso in considerazione 37 reati trai più comuni, mettendo a confronto tutte e 107 le province italiane. La classifica, va detto, è stata calcolata in base alle denunce fatte lo scorso anno ogni 100 mila abitanti.

Sul podio troviamo Milano con 5985,3, seguita da Rimini 5502,3 e da Torino 5057,1, al terzo posto. In linea di principio, dunque, le grandi città si confermano più pericolose e per quanto riguarda Rimini, vale la circostanza che anche i flussi turistici influenzano il numero di reati e delle conseguenti denunce. L’elevato passaggio di persone su un territorio, per esempio, aumenta la possibilità di eventi micro-criminali, come il borseggio. Il Verbano Cusio Ossola, come anticipato, si attesta nella graduatoria al 76° gradino, con 2714,1.

Di seguito la posizione del Vco nei singoli reati: furti abitazione 98° posto, rapine 85, rapine in abitazione 51, rapine in banca 102, rapine in esercizi commerciali 52, danneggiamenti 46, infanticidi 101, tentati omicidi 106, omicidi preterintenzionali 103, omicidi colposi 1, omicidi da incidenti stradali 95, omicidi da incidenti sul lavoro 1, violenza sessuale 65, furti 91, furti con destrezza 72, furti auto 95, furti in esercizi commerciali 75, rapine in pubblica via 95, estorsioni 59, usure 106, associazioni per delinquere 11, associazioni di tipo mafioso 102, riciclaggio e impiego denaro 8, truffe e frodi informatiche 3, contrabbando 101, stupefacenti 76, spaccio 102, sfruttamento prostituzione e pornografia infantile 91, lesioni dolose 14, percosse 28, minacce 72.