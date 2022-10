Domodossola, Carabinieri in campo per scongiurare le truffe agli anziani

Aiutare gli anziani a difendersi dalla truffe. E questo lo scopo dell’iniziativa promossa per domani, sabato 8 ottobre, dalla Compagnia dei Carabinieri di Domodossola. Così, dopo la messa delle 16 alla Collegiata, i militari dell’Arma, guidati dal capitano Alberto Rondano, saranno davanti alla chiesa per sensibilizzare gli anziani a difendersi dai delinquenti che approfittano della loro disponibilità per truffarli. I militari lasceranno agli anziani dei pieghevoli sui quali sono spiegate le norme più importanti per evitare raggiri e truffe.

Un’opera di sensibilizzazione che i Carabinieri hanno già svolto in altre città proprio per prevenire episodi di delinquenza a danno di chi è più indifeso.