Altri due influencer in viaggio sul Trenino Verde delle Alpi

Su Instagram superano i 52.500 follower e sono desiderosi di raccontare al pubblico più social con parole e immagini le bellezze del mondo che attraversano. E tra gli angoli di mondo attraversati da Giorgio e Martina, dal 30 settembre al 2 di ottobre c’è stato anche quel territorio tra Vallese e Ossola attraversato dal Trenino Verde Delle Alpi.

"In Viaggio col Tubo" (https://www.instagram.com/inviaggiocoltubo/) è la pagina di Instagram sulla quale i due travel blogger italiani raccontano le loro avventure. Un percorso di vita come travel couple, il loro, intrapreso ormai da anni. Tornando a casa di tanto in tanto, sono spesso in viaggio per mete diverse, alla ricerca di momenti unici da immortalare e condividere con i loro follower.

Il loro programma di viaggio, di 3 giorni e 2 notti, ha previsto la visita guidata di Domodossola con gli angoli più caratteristici della città e la visita del Sacro Monte Calvario (Patrimonio UNESCO). Ripercorrendo un tratto de “La Via dei torchi e dei mulini” sono saliti al Colle Mattarella, da cui si ha una vista magnifica sulla Città di Domodossola e sulle circostanti cime delle Valli dell’Ossola.

Il tour è proseguito con una gita sulla Vigezzina-Centovalli per raggiungere Santa Maria Maggiore e scoprire il centro storico alla ricerca di Ville signorili, dimore storiche dell’Ottocento, Parchi secolari e torri Medievali all’interno del Borgo. Poi una tappa al museo multisensoriale Casa del Profumo Feminis-Farina di Santa Maria Maggiore e il rientro a Domodossola.

Il giorno dopo un giro al famoso Mercato settimanale nella piazza centrale di Domodossola, i blogger con il Trenino Verde delle Alpi hanno raggiunto Berna. Dopo una visita della città al Palazzo federale, alla Cattedrale, la Torre dell’orologio, la città vecchia, la fossa degli orsi e il giardino delle rose) hanno fatto una gita in battello fino a Thun. La giornata seguente largo alle passeggiate (Hohtenn), picnic alla scoperta di piccoli villaggi (Ausserberg), degustazioni di prodotti tipici e panorami mozzafiato svizzeri.

Il blogger tour, organizzato da Visit Piemonte con il supporto del Distretto Turistico dei Laghi e di BLS, si è concluso con il rientro a Domodossola sul Trenino Verde delle Alpi.