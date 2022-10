Eccidio al Sasso di Finero, riuniti per non dimenticare la storia

Il 12 ottobre 1944 al Sasso di Finero persero la vita in un agguato nazifascista il Colonnello Attilio Moneta e del Tenente Alfredo di Dio. E ieri mattina, in Valle Cannobina, ha avuto luogo la commemorazione del sacrificio dei due partigiani; appuntamento ricordato proprio al Sasso di Finero, in una valle, - la Cannobina, appunto - che è strettamente legata a fatti che hanno portato alla nascita della Repubblica dell’Ossola (10 settembre – 12 ottobre 1944), istituzione democratica costituitasi in modo autonomo, che ha visto “l’instaurazione indipendente di autorità legali”, e ha caratterizzato uno dei periodi più significativi della lotta partigiana. E questa è ormai la Storia che si studia a scuola.

La cerimonia si è presentata quest’anno in veste rinnovata. L’obiettivo, secondo Alberto Bergamaschi, presidente dell’Associazione Culture d’Insieme VCO e Assessore alla Cultura del Comune di Valle Cannobina, che di concerto con la FIVL (Federazione Italiana Volontari per la Libertà, Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio), forniscono supporto organizzativo all’evento, è quello di rendere più vive e vissute tante “piccole” storie personali, fatte spesso di eventi drammatici, ma anche di parole, di sentimenti, di gioia, aspettative. Cose insomma che la grande storia spesso trascura, e di cui pertanto si perde la memoria.

E così il programma prevedeva, in occasione delle quattro soste stabilite lungo l’itinerario che si snoda da Malesco, a Finero e Cursolo, da parte di Cristina Barberis Negra, (Presidente dell’Associazione il Tempo Ritrovato), in qualità di narratrice con l’attore Roberto Galluccio della Confraternita dei Guitti, e Massimo Losito alla fisarmonica, l'esibizione in letture sceniche (letture e musica) per far rivivere Voci di testimoni ed episodi che hanno fatto la storia delle nostre Valli e dell’Italia. La cerimonia si è poi conclusa in piazza a Cursolo, dinanzi al al monumento ai caduti con l’orazione a cura di Mauro Cavalli, dell’Università di Pavia.

La celebrazione dell’anniversario continuerà anche oggi, domenica 9 ottobre a Ornavasso presso il santuario del Boden. In particolare nel pomeriggio avrà luogo una visita guidata alla Casa Museo Partigiano come offerta didattica alle scuole e per la scelta di testi letterari.