'Amore per la Vita', la pittrice Irene Volpone dona un quadro all'Avis

'Amore per la Vita' è il titolo dell'opera consegnata nella mattinata del 10 ottobre dalla pittrice ossolana Irene Volpone al reparto donazioni Avis di Domodossola accompagnato dalla sua poesia:

'Amore per la Vita'

La Gioia dà Vita

la Vita dà Gioia

nel donare

nel ricevere

in un movimento

che spinge

sospinge

si espande

donando e ricevendo

Amore per la Vita.

La pittrice nella gioia di donare la sua opera così si è espressa "È stato per me un grande piacere e un onore creare questo dipinto per Avis, come pittrice ma soprattutto come donatrice. Credo intensamente nel valore del Dono, dove donare e ricevere si fondono nell'Amore per la Vita.

"Ci tengo a dire - prosegue l'artista - che nel dipingere sono sempre, sempre sostenuta da energie sottili se così si può dire, che mi guidano nella realizzazione dell'opera."

"Non parto mai da un'idea ma con fiducia mi affido al Colore, lasciando che emerga il giusto movimento, il simbolo o la figura propizia per il tema che sto affrontando. Pertanto – conclude - quando termino un lavoro mi sento sempre profondamente grata ad un qualcosa che è Sopra di me".