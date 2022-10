Il Vogogna beffa il Villa nel derby ossolano

Bormolini firma il successo del Vogogna sulla Virtus Villa, dando ai ragazzi di Massoni il primo dispiacere dell'annata. L'1 a 0 finale con cui il Vogognapassa al 'Curotti' lascia amaro in bocca alla Virtus Villa che ha giocato e creato molto. E sbagliato anche un calcio di rigore.

Il derby ossolano dunque rilancia il Vogogna che divide la vetta della classifica con Ornavassese e Cameri. La rete di Bormolini porta la firma di Margaroli, capace di 'credere' nel recupero di una palla che ormai si avviava a fondocampo: il cross dell'attaccante vigezzino è corretto in rete sul secondo palo da Bormolini quando il cronometro segna il 7 minuto di gioco. Tempo per recupertare il risultato il Villa ce l'ha, ma il Vogogna si difende bene e chiude gli spazi per ripartire in contropiede tenendo sul chi va là la difesa di casa. Il Villa costruisce di più a metà con Tabacco, Martinella, Guerra e Zonca, gioca bene ma spreca troppo. Almeno 5-6 la palle gol confezionate dai biancocelesti e bomber Palfini calcia male il rigore che Sauna di Novara aveva concesso al Villa all'81'.