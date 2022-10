"Il genio degli Ossolani nel mondo", un convegno al Calvario

Il 15 ottobre, a chiusura dell'apprezzata mostra a Palazzo Silva, Fondazione Paola Angela Ruminelli celebra la genialità della Terra d'Ossola con un convegno aperto a tutti.

Attraverso una grande mostra e un inedito volume, Domodossola ha celebrato nel corso dell'estate gli Ossolani illustri che hanno lasciato tracce indelebili in Italia, in Europa e nel mondo. Ora, dopo il successo dell'esposizione che ha arricchito le sale storiche di Palazzo Silva (e che sarà visitabile fino a sabato 15 ottobre), Fondazione Paola Angela Ruminelli offre a tutti l'opportunità di partecipare al convegno in programma sabato 15 ottobre al Sacro Monte Calvario di Domodossola.

"Il genio degli Ossolani nel mondo: un cantiere aperto" è il titolo della giornata di studi promossa dalla Fondazione, con il patrocinio della Città di Domodossola, che si terrà dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 nella Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola. Dopo il saluto delle Autorità, a moderare la serie di incontri ed interventi sarà il presidente dell'Associazione Mario Ruminelli, Massimo Gianoglio.

Nella sessione mattutina sono previsti gli interventi di:

Federico Troletti - Il contributo della ritrattistica per la ricostruzione genealogica

Olivier Mellerio - Storia e vicende dei Mellerio dits Meller di Parigi, la più antica gioielleria di Francia (in lingua francese)

Giovanni Simonis - A volte un esame accurato degli archivi di famiglia consente di smentire luoghi comuni e "leggende metropolitane" ma spesso svela anche situazioni straordinarie vissute dalle persone nelle innumerevoli vicende storiche dei tempi passati

Gian Vittorio Moro - I Mattei di Albogno: da Vigezzo ad Amsterdam, Francoforte e Stresa Francesco Maria Ferrari - Il genio ossolano per la pittura: quesiti, ricerca e prospettive

Nella sessione pomeridiana, cui seguirà un'ampia discussione, sono previsti gli interventi di: Silvano Ragozza - I Chiovenda: cenni genealogici nel 150° della nascita di Giuseppe Chiovenda Paolo Negri - Le dimore signorili delle famiglie ossolane in Europa Giacomo Bonzani - Nuovi e (ri)scoperti profili di Vigezzini illustri

Ester Bucchi de Giuli - La Biblioteca "Contini" di Domodossola per un progetto su Contini Enrico Rizzi - Cantieri aperti e grandi famiglie da riscoprire. Il caso dei conti Cioja

Il convegno sarà un importante momento di arricchimento, specie per tutti coloro che sono curiosi di (ri)scoprire tasselli importanti della storia dell'Ossola e delle sue radici; inoltre in questa giornata gli organizzatori si propongono di avviare un sistematico dissodamento di un terreno in buona parte vergine, il recupero di testimonianze disperse ma ancora superstiti.

L'incontro e la mostra fanno seguito alla pubblicazione de "Il genio degli Ossolani nel mondo" di Enrico Rizzi (Grossi Editore), volume che ospita 300 schede biografiche di grande interesse, e rappresentano anche l'avvio metodologico di un cantiere di lavoro, oltre che una grande rimpatriata di Ossolani ed una (prima) chiusura per l'esposizione omonima che proseguirà nei prossimi anni il suo cammino itinerante.

Si continuerà dunque in futuro a fare luce su un capitolo fondamentale, mai adeguatamente studiato, della storia della Val d'Ossola, non meno importante delle vicende politiche e storiche note e ampiamente approfondite dalla storiografia ossolana.

Una grande occasione per tutti, che vuol far riscoprire, specialmente alle nuove generazioni, il senso di appartenenza alla propria comunità e la coscienza delle proprie radici.