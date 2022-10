Passaggio della “campana” per il Kiwanis domese

Durante la conviviale domese si è tenuto il tradizionale passaggio della “campana” tra il presidente uscente Gianfranco Parlanti, che ha ricoperto la carica per ben due anni consecutivi realizzando eccellenti risultati nonostante i vari lock down, e la subentrante notaio Angela Auciello che ha presentato il proprio programma 2022/23 per proseguire la mission “a difesa dei bambini” con un occhio particolare ai bisogni del territorio.

La squadra che affiancherà il nuovo presidente nelle attività dell’anno sociale 2022-2023 è così composta: Federico Spinozzi vice presidente, Gianfranco Parlanti past president, Vittoria Allegranza presidente eletto (a.s. 2023/24), Alberto Virgili cerimoniere, Marco Iaria segretario, Pasquale Natale tesoriere, Paolo Guastini, Sandro Trocchi, Patrizia Giozza, Laura Zoni, Andrea Mazzi, Giovanni Zoppetti e Marcello Bologna consiglieri.

Il neo presidente, nel presentare il suo programma ha rivolto a tutti i soci il proprio ringraziamento per la fiducia accordatale nel rivestire questo importantissimo ruolo, specie in un momento storico e molto delicato come quello attuale, ringraziando soprattutto chi la ha preceduta: “Non come gesto dovuto, ma veramente sentito, il mio ringraziamento è rivolto in particolare al Presidente uscente Gianfranco Parlanti che mi ha sostenuta con entusiasmo nell’affrontare questo importante passaggio di consegne...”.

Il Kiwanis Club International Italia San Marino ha radicato la sua presenza sul territorio da oltre un ventennio attraverso i Clubs di Domodossola e Verbania i quali hanno sostenuto, con la loro opera di “charity”, soprattutto i bisogni locali.

Tale impegno è stato riconosciuto durante la Convention nazionale tenutasi a Messina in cui, per l’anno 2017/18, sono stati consegnati i riconoscimenti, arrivati direttamente da Indianapolis (sede principale del Club), ai presidenti di allora Federico Spinozzi per Domodossola e Silvio Beltrami per Verbania.

Nel corso della Convention è stata consegnata a Spinozzi anche l’onorificenza kiwaniana Hixson Fellowship per l’impegno e il risultato raggiunto, come Luogotenente della divisione 17 Piemonte nell’anno 2020/21, nella raccolta fondi per la sindrome Kabuky.