Solo il Fomarco conquista i tre punti

‘Torna’ il Fomarco, frenato le ossolane di alta classifica. I biancoverdi di Piccinini riscoprono la vittoria dopo 5 turni di insuccessi. Cadono Vogogna e Ornavassese che si avevano abituati bene e pareggia il Villa sul difficile campo di Cameri mentre la Varzese non va oltre l’ 1 a 1 in casa. Ancora una sconfitta per la Crevolese.

La giornata di Prima Categoria dà una scossa al Fomarco. Nell’anticipo di sabato la doppietta di Mariano, i gol di Arceri e Lavelli piegano il Comignago (4-2) e ridanno il sorriso ai biancoverdi, al termine di una partita con quattro espulsioni, arbitrata non bene dal direttore di gara.

Una boccata di ossigeno salutare per il Fomarco che comunque vanta uno degli attacchi più prolifici del girone con 10 reti. La squadra ha abbandonato l’ultimo gradino della classifica, ora occupato in coabitazione da Agrano e Comignago. ''La vittoria è arrivata al momento giusto e come tutte le vittorie dà morale - dice Maurizio Perna, presidente del Fomarco - . La squadra c'è, è presente e solo gli infortuni e le assenze in questo periodo ci hanno penalizzato. Non dobbiamo solo guardare ai risultati perché se analizziamo a fondo singolarmente le partite i motivi delle sconfitte sono diversi uno dall'altro. Speriamo di recuperare gli infortunati al più presto, perché mister Piccinini, lo staff tecnico e i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro che riuscirà ad indirizzare nel giusto verso il campionato del Fomarco''.

Inattese le sconfitte di Vogogna e Ornavassese, che ci avevano abituato bene. I ragazzi di Castelnuovo perdono in casa col Gravellona (0-1), quelli di Ochetti con l’Union Novara (1-2), squadre che alla vigilia non sembravano poter rappresentare un ostacolo insuperabile. Fa notizia che l’attacco del Vogogna non faccia gol mentre; l’Ornavassese la rete è di Gallizia.

Buon pari per il Villa a Cameri, terreno difficile. Non a caso i novaresi dividono il primo posto con la Cannobiese di Marco Livorno. Da dire che il Villa sta bene, come già aveva dimostrato nella sconfitta interna col Vogogna.

Un sorride del tutto la Varzese, che pure sta giocando. Il pari (1-1) con l’Agrano però frena i granata che hanno collezionato però il quinto risultato utile di fila. Il gol per i granata è di Ciocca.

Chi fatica troppo è la Crevolese. Perde in casa (0-2) contro il Momo e resta ferma a4 punti in classifica. I ragazzi di Chiaravallotti non sono partiti bene: una sola vittoria, un solo pari e 4 sconfitte. Certo il Momo non è un bel cliente e le prossime tre partite paiono più abbordabili per i gialloblù