Pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria per l’accesso alla case popolari a Villadossola. Centoventidue le persone in lista, la cui domanda è stata accettata; 35 le domande respinte per mancanza di requisiti .

Gli alloggi da assegnare sono in tutto 64 in diverse zone di Villadossola, cittadina che conta 494 appartamenti popolari su una popolazione che oscilla sui 6.300 residenti.