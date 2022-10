Seconda vittoria consecutiva per la Cestistica. FOTO

Due su due. La Cestistica batte anche Oleggio 60/44 e si gode il primato in classifica in serie D, granata bravi subito a scappare e poi a mantenere il vantaggio in maniera costante.

“La partita - spiega il play di Domodossola Luca De Tomasi - è andata bene soprattutto difensivamente: siamo stati avanti tutta la partita, siamo andati +10 a fine primo quarto e lo abbiamo tenuto per tutti i 40 minuti”.

“Ci mancava – chiosa De Tomasi - ancora Carusi e in questa occasione anche Maestrone, possiamo migliorare ancora tanto, soprattutto in attacco in cui ci manca ancora un po' di fiato e di transizione offensiva, che era un nostro punto forte”.

Conclude il play: “Prossima partita Trecate ancora in casa, molto pericolosa visto che han preso Romano e Peroni che sono fuori categoria”