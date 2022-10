Prima Categoria, solo tre punti per le squadre ossolane

Tre pari e tre sconfitte. E’ magro il bilancio della 7a giornata di andata di Prima Categoria. Le ossolane raccolgono poco.

Non va oltre lo 0 a 0 la Virtus Villa, fermata al ’Curotti’ dalla Cannobiese. Meglio gli ossolani che premono di più ma che trovano sulla loro strada un super Fabrizio Allioli, anche se il portiere ospite è una garanzia ormai da anni in questi campionati- Il Villa così raccoglie il secondo pari di fila dopo Cameri.

Un punto anche per il Vogogna in quel di Novara (2-2). Sotto di due gol, il Vogogna si affida a Simone Margaroli che risistema le cose. Un punto prezioso per come si era messa la partita. Un record per il bomber vigezzino che colleziona nel Novarese la sua trecentesima rete di una lunga carriera.

Pari anche per il Fomarco a Omegna. I ragazzi di Piccinini sognano la vittoria sino a un minuto dalla fine, quando l’Agrano agguanta il pari (1-1), facendo svanire le speranze degli ossolani.

Zero punti per Varzese, Ornavassese e Crevolese.

I granata guidati da Lipari incassano un inatteso ko a Novara, in casa della Union. Una sconfitta che arriva dopo 5 partite utili per la Varzese . Ma la notizia è che il miglior attacco del girone non va in gol.

Brutto scivolone per l’Ornavassese che cade a Trecate (5-0). I neri che nelle prime sei partite avevano subito solo 7 reti, ne incassano cinque in soli 90 minuti esubiscono la seconda battuta di arresto di fila.

Brutta sconfitta per la Crevolese ad Arona contro un Comignango che mai aveva vinto in campionato. Sotto di due reti la Crevolese pareggia con Vadalà (doppietta) ma cade a pochi minuti dalla fine (3-2).