Nove patenti ritirate per guida in stato di ebrezza nello scorso fine settimana

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Verbania e Domodossola sulle strade del VCO. Solo nell’ultimo fine settimana sono stati ben nove gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebrezza, con tassi alcolici fino a circa 4 volte il limite consentito. Per 7 di loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria ed il ritiro della patente di guida, mentre per i restanti 2, avendo un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, è scattata la sola sanzione amministrativa ed il ritiro del documento di guida.

Tra i casi particolari a Domodossola una giovane della Val Vigezzo, dopo aver perso il controllo della propria autovettura, è andata ad impattare contro il muro di recinzione di una abitazione. La giovane trasportata presso il locale DEA per le cure del caso, è risultata positiva con un tasso pari a 1,19 g/l. Per la malcapitata, oltre alle lievi ferite riportate, è scattato il ritiro della patente di guida e la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza.

Vista la portata del fenomeno, ed anche del fatto che è proprio di questi giorni la notizia di un incremento delle vittime della strada nell’ultimo anno di circa il 20% su tutto il territorio nazionale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania invitano gli automobilisti a non mettersi alla guida in condizioni psicofisiche non adeguate, inoltre i controlli continueranno e che saranno ulteriormente intensificati, soprattutto nel fine settimana.