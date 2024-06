Esercizi spirituali al Sacro Monte Calvario

Il Sacro Monte Calvario, nel mese di luglio, ospiterà una serie di esercizi spirituali e l'assemblea degli Ascritti Rosminiani. I primi esercizi spirituali saranno dal 2 al 5 luglio e saranno aperti a tutti in particolare agli Ascritti Rosminiani. Animatore sarà don Pierluigi Giroli, già rettore del Calvario, con tema “La Divina Provvidenza alla scuola di Rosmini. Spunti”.

Dal 5 al 7 luglio si terrà l'assemblea degli Ascritti Rosminiani guidata dai coordinatori per la provincia italiana don Gianni Picenardi, rettore del Sacro Monte Calvario, e don Vito Nardin; il tema sarà “La preghiera secondo la spiritualità rosminiana nell'anno della preghiera”.

Dal 22 al 27 luglio sarà in programma la settimana biblica: animatore sarà il sacerdote rosminiano originario di Bognanco don Davide Busoni, sul tema “Educare il desiderio alla pienezza: la donna giovannea in dialogo con lo sposo”. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Sacro Monte Calvario 0324-242010.