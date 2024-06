Tribunale, gli avvocati proclamano lo stato di agitazione

Sono preoccupati gli avvocati della Camera Penale di Verbania per il ridimensionamento delle attività del tribunale ci corso Europa. Tanto che gli avvocati hanno proclamato lo stato di agitazione.

Giorni fa il presidente del tribunale aveva deciso di sospendere in estate gran parte delle udienze penali e limitare gli orari di accesso alle cancelleria. Una situazione grave per il funzionamento della Giustizia del Vco. Il motivo è la scarsità di personale amministrativo. E mentre il ministro Nordio pare impegnato solo sulla divisione delle carriere dei giudici o sul taglio delle intercettazioni, a Verbania il tribunale vive momenti difficili.

Così in queste ore gli avvocati hanno espresso preoccupazione per la situazione visto che durante il periodo estivo le udienze dei giudici monocratici sono state dimezzate e annullate quelle dei giudici onorari.

Eppure sino a poco tempo fa il Tribunale di Verbania era stato indicato come un esempio di efficienza nel penale ed era stato anche sede sperimentazione per la giustizia civile telematica.