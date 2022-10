''Chiuso il ciclo difficile, ora dobbiamo far punti''

‘’Abbiamo fatto bene, ma contro una squadra forte come la Pro Novara non c’è stato nulla da fare. Basta vedere due dei loro tre gol per capire che era veramente una partita difficile per noi’’. Così Michael Nino analizza la sconfitta (immeritata ndr) della Juventus Domo contro i novaresi. Il 3 a 2 finale è frutto di una superiorità della Pro Novara concretizzatasi con due eurogol.

‘’La prestazione però incoraggia- dice Nino – anche perché il calendario iniziale non era dei migliori avendo dovuto affrontare molte delle squadre più forti del campionato. Ora però da domenica dobbiamo incominciare a fare punti’’.

I granata sono attesi dalla trasferta in casa dell’ultima della classe, il Vigliano.