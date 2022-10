Discarica abusiva scoperta alla Colma di Craveggia

Sacchi di immondizia, plastica, bottiglie, rifiuti d'ogni tipo e addirittura batterie per auto. C'è di tutto nella discarica abusiva scoperta tra gli alberi delle montagna vigezzine. Il sito eletto a immondezzaio, questa volta, è la zona della strada agro-silvo pastorale (aperta solo ad autorizzati) che porta alla Colma di Craveggia.

La segnalazione arriva da un lettore che – come testimoniano le fotografie – salendo alla Cima Trubbio, dietro ad una curva, si è trovato di fronte ad una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti della natura. In particolare le batterie esauste sono rifiuti pericolosi, inquinanti e dannosi per l'ambiente - ma non solo - e devono essere smaltite nel modo corretto.

Il sindaco di Craveggia, Paolo Giovanola: "Provvederemo con i controlli del caso per verificare la situazione e ripulire l'area interessata". Gli strumenti per conferire correttamente e onestamente ci sono e sono a disposizione dei cittadini. In Valle Vigezzo, nel comune di Villette, è presente il Centro Intercomunale di Raccolta rifiuti gestito da Conser Vco. Queste cattive abitudini, che ciclicamente si ripetono in Valle, danneggiano l'immagine di tutti e dell'intera Vigezzo.