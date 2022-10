Il generale Di Stasio ha incontrato i 344 comandanti delle stazioni dei carabinieri di Piemonte e Valle d'Aosta

Il comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” ha incontrato 344 Comandanti di Stazione del Piemonte e Valle d’Aosta di queste meravigliose Regioni amministrative, ai quali hanno prioritariamente rivolto il loro indirizzo di saluto il Procuratore Generale di Torino, dott. Francesco Saluzzo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

La storia della Stazione Carabinieri nasce proprio qui a Torino nel 1814 con l’istituzione di 113 comandi distribuiti tra il Piemonte e la Liguria. Oggi come allora, la Stazione è stata da sempre non solo la casa del Carabiniere, ma anche l’espressione della capillarità e della prossimità dell’Arma, quale presidio di legalità per le nostre comunità, contribuendo alla loro crescita, a continua difesa del cittadino.