Incidenti auto: le cinque componenti che più si danneggiano

Gli incidenti non si possono sempre evitare, ma agire prontamente può salvarti tempo e denaro. In questo articolo, parleremo delle componenti auto più vulnerabili alle collisioni.

Se sei come la gran parte degli automobilisti, sicuramente sarai molto attento al volante. Ciò nonostante, malgrado tutte le precauzioni del mondo, gli incidenti possono comunque occorrere. Non a caso, l'istituto nazionale di statistica Istat ci avvisa di un pericoloso aumento di incidenti stradali di circa il 28,4% nel 2021 in Italia. Ma non è il caso di allarmarsi. Oltre a mantenere delle misure preventive e praticare il buon senso al volante, è opportuno saper identificare ed intervenire sui danni subiti dalla tua automobile in seguito a una collisione.

Che si tratti di un semplice graffio o un danno che richiede riparazioni più serie, le conseguenze degli incidenti stradali non sono mai piacevoli. Indipendentemente dal caso specifico, è probabile che in seguito ad un incidente anche minore si debba ricorrere a delle sostituzioni di alcune componenti. Le parti di un’automobile più esposte a colpi e ammaccamenti sono cinque.

Se ti interessa scoprire quali sono, continua a leggere.

Telai parafango

I parafanghi servono a proteggere la tua automobile da fattori esterni come pozzanghere, sporcizia e altri agenti contaminanti. Svolgono anche la funzione di ridurre l’impatto con l’acqua, evitando così di bagnare i malcapitati passanti. La loro posizione laterale li rende naturalmente suscettibili agli scontri laterali, che spesso si estendono anche agli sportelli. Per fortuna, la sostituzione dei parafanghi in sé non è un’operazione costosa né complicata. Rivolgiti al tuo carrozziere di fiducia per un preventivo.

Paraurti anteriore

La posizione del paraurti anteriore lo rende particolarmente sensibile al rischio di impatto frontale violento. Questo accade quando ci si trova davanti un altro veicolo o pedone in modo inaspettato. Potresti cavartela con un graffio, o subire danni abbastanza gravi da dover sostituire completamente il paraurti. Questa riparazione non deve essere ritardata in quanto il paraurti svolge una funzione fondamentale. Ma niente paura, questa sostituzione non ti deve ridurre sul lastrico. Puoi trovare paraurti anteriori usati qui.

Porte anteriori e posteriori

Gli impatti laterali sono spesso responsabilità di altri automobilisti. Infatti, un’altra automobile potrebbe danneggiare la carrozzeria della tua auto addirittura quando questa è parcheggiata. Uscire dall’ufficio o da una cena al ristorante solo per trovare la tua automobile danneggiata senza motivo apparente è un’esperienza a dir poco sgradevole. Per fortuna, però, un buon carrozziere saprà appianare i colpi e anche nascondere eventuali graffi donando alla tua auto un aspetto nuovo di zecca. Nel caso in cui sia necessario, l’esperto in carrozzeria potrebbe anche suggerirti una riverniciata.

Calandra

Un’altra vittima degli impatti frontali è la calandra. La funzione principale di questa componente è quella di assicurare la necessaria ventilazione dei motori in modo da evitarne il surriscaldamento. Per questo motivo, ritardarne la sostituzione in caso di danneggiamento potrebbe costarti il funzionamento della tua automobile. Malgrado la calandra sia un componente molto resistente agli impatti,il tuo meccanico si assicurerà che non ci siano danni più profondi che possano compromettere il motore.

Cofano

In linea di massima, danneggiare il cofano auto è un’impresa tutt’altro che facile. Infatti, ciò accade in seguito a colpi molto violenti. Speriamo vivamente tu non ti trovi mai alle prese con questo problema, ma nel caso in cui succeda, è opportuna la sostituzione repentina per evitare che la pioggia ed altre sostanze esterne danneggino le componenti elettroniche della tua auto. I danni minori al cofano auto sono spesso dovuti a fenomeni naturali quali la grandine o le piogge forti. In questo caso, è probabile che il cofano possa essere rimesso in posizione piuttosto che sostituito. In ogni caso, rivolgiti a un esperto in carrozzeria per un preventivo.

In conclusione

Gli incidenti, nella vita, non sono sempre evitabili. Dipendendo dall’entità del danno, i costi inerenti alle riparazioni potranno essere più o meno severi.

Siccome si tratta spesso di spese impreviste, molti automobilisti saranno tentati di ritardare il più possibile le riparazioni. Se sei come la maggior parte degli automobilisti, però, è probabile che tu abbia bisogno della tua auto tutti i giorni. Guidare la tua automobile con frequenza e senza tenere in conto le norme di corretta manutenzione può esacerbare danni che sarebbero altrimenti minori. Nel caso di incidenti, rimandare le riparazioni e sostituzioni a “domani” può non solo danneggiare ulteriormente la tua auto, ma anche compromettere la sicurezza sulla strada non solo tua, ma dei pedoni ed automobilisti che potrai incontrarti sulla strada.