Soms, nuovo incontro con la travel blogger Francesca Rossi: si parla di Cina

Venerdì 28 ottobre alle ore 21,00 nello Spazio Contemporaneo della Società Operaia di Domodossola in Via Teatro 1, si terrà un nuovo interessante incontro con Francesca Rossi che ha come titolo "Oltre la Grande Muraglia, la Cina che non ti aspetti".

“Non passa giorno senza che si parli di Cina -spiegano gli organizzatori- , tuttavia l'argomento viene spesso affrontato, in pubblico e in privato, attraverso una narrazione semplicistica in cui tutto è bianco o nero e il Celeste Impero è il male assoluto o il posto più efficiente del mondo.

Francesca e il moderatore della serata, Andrea Delvescovo, tracceranno una mappa essenziale di una cultura ricca di fascino e, al contempo, profondamente diversa dalla nostra. “Una bussola -sottolineano i promotori della serata- che, bypassando i tanti luoghi comuni, ci può aiutare ad orientarci nel labirinto di una civiltà millenaria, un mondo per antonomasia 'altro', decifrando le differenze che ci separano. Un avvincente viaggio di scoperta che prende in esame alcuni dei tratti più connotanti del gigante asiatico. 'Oltre la Grande Muraglia. La Cina che non ti aspetti' è ponte che vorrebbe scongiurare lo scontro di civiltà per molti ormai alle porte. È tempo di riconoscere che 'l'Occidente ha bisogno della Cina tanto quanto la Cina ha bisogno dell'Occidente'”.

Ingresso con offerta a sostegno delle iniziative culturali della Soms.