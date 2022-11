Profumi per ambiente: Quali scegliere per cambiare la propria giornata?

Il senso dell’olfatto è profondamente connesso con il cervello. I profumi e gli odori stimolano l’organismo, ma hanno anche una forte influenza sulle emozioni e sul benessere dell’individuo.

Non tutti gli aromi hanno lo stesso effetto sulla nostra mente. Alcune essenze provocano una sensazione di rilassamento, altre forniscono la giusta carica per iniziare la giornata, altre ancora ci ricordano alcuni episodi del passato.

Per questo la scelta di una profumazione per la casa non deve essere casuale, ma deve tenere conto delle necessità delle persone che vivono al suo interno.

Ecco una guida per sfruttare al meglio il potere dei profumi.

Quali strumenti utilizzare per profumare la propria casa?

Il primo aspetto da valutare è cosa acquistare per cambiare l’aroma della nostra abitazione.

Diffusori di essenze: Si tratta di vaporizzatori, in cui si inserisce acqua e gocce di oli essenziali. Per funzionare devono essere collegati a una presa. Alcuni modelli fanno anche una luce soffusa per creare più atmosfera.

Diffusori per ambiente: Si possono trovare negli scaffali delle più famose catene di supermercati. Ne esistono di diverse forme e profumazioni, per maggiori informazioni si può consultare l’anteprima volantino conad. Non tutti i modelli devono essere attaccati alla presa elettrica.

Fragranze con bastoncini: Sono bottigliette riempite di olio profumato. All’interno vengono introdotti dei bastoncini di legno. Questo tipo di deodorante per ambiente ha una lunga durata e può essere posto in qualsiasi angolo della casa. Non serve l’elettricità.

Le 3 profumazioni migliori per il relax

Se ti senti sotto pressione, non riesci a rallentare il ritmo e hai bisogno di una profumazione che ti faccia rilassare ti consiglio di scegliere tra queste 3:

Lavanda. L’essenza per eccellenza quando si parla di relax e meditazione. Il suo profumo delicato crea una senso di pace e armonia.

Camomilla. L’aroma alla camomilla spinge il nostro corpo a lasciarsi andare. Ad allentare le tensioni e prepara l’organismo a un sonno ristoratore.

Vaniglia. Quando si pensa al profumo di vaniglia, si prova immediatamente una sensazione di calore e benessere.

Le 3 profumazioni migliori per una sensazione di freschezza

Vuoi dare alla tua dimora una nuova energia? Sei alla ricerca di una fragranza leggera e fresca?

Scegli uno di questi profumi per togliere un po’ di pesantezza alla tua abitazione e riempirla di vibrazioni positive.

Brezza Marina. Una profumazione pensata per ricreare, anche nei mesi più freddi, l'effetto vacanza. Al suo interno si trovano le essenze di Ylang Ylang e gelsomino.

Eucalipto. Questa profumazione dona nuova energia alla casa. E’ ottima anche durante l’inverno per liberare le vie aree e aiutare il nostro corpo a respirare meglio.

Agrumi. Bergamotto, mandarino, limone, arancia diffondono nelle stanze un aroma piacevole e poco invasivo. Le note fruttate infondono nella casa energia e buonumore.

Le 3 profumazioni migliori per avere una carica di energia

Vuoi iniziare la tua giornata con energia? Hai bisogno di concentrati per completare al meglio un lavoro?

Ecco le 3 profumazioni adatte allo scopo:

Patchouli. Questo aroma è in grado di stimolare la produzione di endorfine. Il risultato? L’organismo si sente più carico e reattivo.

Cannella. La migliore essenza per studiare e lavorare. Aiuta il cervello a concentrarsi e contrasta la sonnolenza.

Menta piperita. Rinvigorisce corpo e mente. Stimola l’attenzione e rende la mente più lucida.

E tu oggi di cosa hai bisogno? Non limitarti ad acquistare un’unica fragranza, ma cerca di avere a portata di mano sempre diverse opzioni.

Usa le profumazioni per la casa per cercare il giusto equilibrio tra mente e corpo.

Prova ad assecondare le tue emozioni e utilizza la forza degli aromi per aumentare il tuo benessere.