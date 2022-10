Wide Art Vco presenta ‘Ciao, io esco’ di Arianna Giannini

Venerdì 28 ottobre, alle 18, al Caffè Rosmini di Domodossola si terrà, la presentazione del libro di Arianna Giannini “Ciao, io esco”.

In un mondo parallelo al nostro, una potente multinazionale chiamata Oneiroi, si appropria dell'energia onirica di soggetti umani scelti per il loro alto potenziale, fornendo loro sogni artificiali. Camilla, agente capace e fedele, crede ciecamente nella missione dell'azienda, finché non le viene assegnato Cesare, un soggetto dal massimo potenziale onirico: l'attrazione che prova per l'uomo e un'indagine sul nebuloso passato dell'azienda, che ha avuto tra le sue cavie illustri Leonardo Da Vinci, Paul McCartney e il celeberrimo Vincent van Gogh, la spingeranno a rivedere i propri ideali e la metteranno di fronte a una scelta difficile e coraggiosa.

Durante l’incontro l’autrice dialogherà con Monica Fradelizio e a seguire letture dei brani a cura di Nella Trapani.