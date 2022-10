Incidente a Domo, ferito un motociclista svizzero FOTO

Incidente poco prima delle 17 a Domo in via Cavalieri di Vittorio Veneto. E' successo all'altezza dell'incrocio con via Castellazzo poco dopo la sede del negozio TuttoCasa Euronics. Un motociclista in sella ad una moto di grossa cilindrata con targhe svizzere è andato a sbattere contro un'utilitaria.

Il centauro è stato soccorso e trasportato da un equipaggio del 118 in Dea. L'uomo è sempre rimasto cosciente e non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto anche la Polizia locale domese per stabilire dinamica e per dirigere il traffico.