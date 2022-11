Villette, domenica castagnata della Pro loco

Castagnata della Pro loco di Villette domenica 30 ottobre. Si svolgerà dalle 14.30 nell’area attrezzata alle scuole elementari un pomeriggio in allegria con castagne, rundit e vin brulé. Il programma prevede alle 15 il laboratorio per bambini 'Il tempo nell’antico Egitto' realizzato dall’associazione Arte in atelier. Sarà inoltre possibile visitare la mostra “Liberi di imparare”dalle 15.30 alle 18.30.