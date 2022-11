'Sicura la notte', alla discoteca Nabila sensibilizzazione contro l'alcol alla guida

Torna sul campo 'Sicura la notte', il progetto del SerD di Asl Vco rivolto ai giovani per prevenire il consumo di alcol alla guida e per promuovere stili di divertimento salutari.

In occasione della serata inaugurale della riapertura delle discoteca Nabila di Premosello Chiovenda gli operatori del Ser.D saranno presenti per distribuire materiale informativo, per spiegare il funzionamento dell’etilotest monouso e per distribuire questionari con l’obiettivo di conoscere gli stili di vita dei giovani, con particolare attenzione al consumo di alcol e di eventuali altre sostanze.

Il progetto di prevenzione è presente ormai da tempo nei contesti del divertimento del nostro territorio e si rivolge in particolare alla fascia di età che va dai 17 ai 25 anni. Negli anni 'Sicura la notte' ha raggiunto più di 10mila persone nel territorio del Vco.

“L’obiettivo principale -sottolinea Asl- è lavorare sulla percezione delle persone rispetto alla loro alcolemia, sui luoghi comuni e le false credenze ad essa collegate, tramite l’utilizzo di percorsi esperienziali accattivanti e funzionali”.