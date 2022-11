La Pro Vigezzo vince in rimonta nei minuti di recupero

La Pro Vigezzo si riprende quello che era mancato la settimana scorsa nel finale di partita: vince in rimonta con il Riviera D'Orta. Sono arrivate infatti nei minuti finali le reti che hanno deciso l'incontro con i cusiani.

Dopo una prima fiammata con un rigore parato da Cortesi ad inizio tempo, la partita a Druogno è rimasta bloccata fino a 20' dalla fine. Poche occasioni con superiorità di gioco al Riviera D'Orta che riesce a tenere maggiormente il pallone.

Si arriva fino al 70' circa quando gli ospiti rimangono in dieci per una espulsione, comminata da Demichelis di Domodossola. Nonostante l'inferiorità il Riviera passa su palla inattiva a 10' dalla fine. La Pro riesce a reagire e a tempo quasi scaduto trova il pari con Balassi, che salta due avversari e lascia partire un fendente imprendibile.

I vigezzini insistono e Vanini trova lo spiraglio giusto per Rolandi sulla sinistra. L'attaccante col mancino azzecca l'angolo giusto per regalare ai suoi i tre punti in pieno recupero.