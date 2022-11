Terzo successo e primo posto in classifica per la Cestistica

La Cestistica vola. Terza vittoria in altrettante partite e primo posto in campionato per i granata confermato. Ieri al PalaRaccagni De Tomasi l'hanno combinata grossa, sportivamente parlando. Con una partita tutto cuore infatti la Cestistica ha mandato al tappeto per 67-62 una delle big del campionato, Trecate.

"Un successo di carattere, frutto di una prestazione sopra le righe da parte chi è sceso sul parquet. Loro sono stati un po' più fluidi nel primo tempo - l'analisi di coach Marchi - ma all'intervallo il punteggio era di perfetta parità a quota 32. Nel secondo tempo siamo stati presi per mano da Frank, che ha di fatto deciso la partita con 26 punti e 17 rimbalzi. In una serata splendida, la nota stonata è il problema muscolare accusato agli adduttori da Cerutti: non ci voleva, ma incrociamo le dita e speriamo che possa presto tornare a disposizione".