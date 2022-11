L'Ornavassese si aggiudica il derby contro la Virtus Villa

Sorridono Ornavassese, Fomarco, Vogogna e Varzese. Tre delle sei ossolane portano a casa tre punti e consolidano la classifica.

I neri di Ochetti battono il temuto Villa. Il 4 a 2 finale porta la firma di Stasolla, Bianchi, Piras e Salina.. Un successo che chiude un momento negativo per l’Ornavassese che risale la classifica e si conferma squadra super nei derby, avendo battuto già Crevolese, Varzese e Fomarco.

Il Villa invece scivola a 7 punti dalla testa della classifica. In gol per i biancocelesti vanno Palfini e Martinella. E’ il secondo ko in campionato per l’undici di Massoni, dopo quello col Vogogna.

Bene la Varzese, perché il Trecate non era facile da abbordare. I granata vincono 3 a 2, con i gol di Ariola e Ciocca (doppietta). A parte la sconfitta con l’Ornavassese il terreno di casa ha sempre visto la squadra far punti.

Non segna bomber Margaroli, che comunque si gusta i 300 gol in carriera. Ma per il Vogogna realizza una doppietta Marco Fernandez, altro pezzo da novanta . Segno di una squadra completa che certo pende dalla labbra del bomber vigezzino, ma può contare su una squadra che gira bene e difficilmente va in affanno. Ora il Momo è lì a due punti.

Soddisfazione anche in casa del Fomarco. Il 2 a 1 contro l’Union Novara è il terzo risultato utile di fila per i biancoverdi, dopo un avvio alquanto problematico.

Chi non trova la vittoria è la Crevolese, che impatta anche contro l’Agrano. I gialloblù faticano e restano sul fondo, penultimoi a soli 5 punti dopo otto turni.