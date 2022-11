Notte di controlli nelle vie della movida domese

Venerdì è stato organizzato dalla Questura di Verbania un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti.

Tale servizio ha riguardato le aree del Comune di Domodossola maggiormente interessate dalla movida del fine settimana, in particolar modo Piazza Mercato e tutte le vie limitrofe.

All'attività hanno concorso la Sezione volanti della locale Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di Torino, l'unità cinofila di Milano e la Squadra Amministrativa del Settore di Polizia di Frontiera di Domodossola. Inoltre, per tutta la durata del servizio, sono stati fatti posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio domese.

I controlli hanno riguardato non solo gli abituali frequentatori di bar e locali del Centro Storico del Comune di Domodossola ma anche gli stessi esercizi pubblici per verificarne la regolarità amministrativa.

Nel corso del servizio, sono state controllate 101 persone, 11 veicoli e 10 esercizi pubblici. Inoltre, un cittadino italiano poco più che maggiorenne, è stato sanzionato amministrativamente per uso di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di 0,23 grammi di hashish, e perciò, segnalato alla locale Prefettura.