Controllate 532 persone e 362 veicoli dai Carabinieri, 6 denunce per guida in stato di ebrezza

Nel corso del lungo ponte di Ognissanti i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno effettuato numerosi controlli lungo le strade del territorio, in particolare nelle vicinanze dei luoghi maggiormente frequentati quali locali e discoteche.

Complessivamente sono state controllate 532 persone e 362 veicoli.

Il bilancio dei controlli è: di 6 persone denunciate a piede libero per guida in stato di ebrezza, una denunciata per violazione delle norme sugli stranieri, una per rifiuto di fornire le proprie generalità ed ubriachezza molesta, 2 invece sanzionate amministrativamente, sempre per guida in stato di ebrezza, e 2 giovani segnalati all’Autorità amministrativa poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.