Traffico illecito di valuta al confine: in soli 3 giorni scoperti quasi 122.000 euro

Negli ultimi tre giorni, in attività distinte, sono stati scoperti, occultati nei bagagli e negli autoveicoli di cittadini non comunitari, Euro, Dollari e Franchi Svizzeri per un ammontare pari a 121.872,00 Euro; solo ad Iselle Trasquera in una giornata è stata intercettata valuta per un importo maggiore di 60.000,00 Euro.

Si tratta di risultati estremamente rilevanti per i funzionari ADM di Verbano – Cusio – Ossola e i militari della Guardia di Finanza che proseguono in sinergia con i controlli finalizzati al contrasto delle violazioni valutarie e del contrabbando presso le Sezioni Operative Territoriali di Iselle e Piaggio Valmara e presso l’Ufficio Viaggiatori della Stazione Ferroviaria internazionale di Domodossola.

Le violazioni valutarie ad oggi scoperte superano il centinaio ed oltre due milioni di Euro di valuta nell’anno 2022 a dimostrazione dell’efficacia della collaborazione tra A.D.M. e Guardia di Finanza nelle attività di controllo a tutela degli interessi dell’Erario.