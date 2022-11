La Fabbrica: bene la campagna abbonamenti per la nuova stagione

Conclusa la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 al teatro “La Fabbrica” di Villadossola. “L’esito della campagna abbonamenti è stato più che lusinghiero – dichiara il Sindaco Bruno Toscani – con un importante incremento numerico che da una parte evidenzia il valore del cartellone, frutto di un lavoro attento e meditato, e dall’altra la passione del nostro meraviglioso pubblico e l’attenzione che esso riserva alle iniziative del nostro Teatro.

All’apertura della vendita dei biglietti per i singoli spettacoli abbiamo registrato, in poche ore, un tutto esaurito per la data di Teresa Mannino e quindi non sarà più possibile sottoscrive abbonamenti. Voglio comunque ricordare che sono disponibili posti per gli altri eccellenti spettacoli della stagione. I biglietti si possono fare sia online che presso la biglietteria del teatro negli orari di apertura e la sera dello spettacolo”.

La stagione inizierà giovedì 3 novembre con un elegante e coinvolgente spettacolo che vedrà protagonista Milena Vukotic, attrice straordinaria, che ha avuto parte rilevante nella storia del cinema italiano. Con un cast di assoluto livello, presenterà un testo noto ai cinefili “A spasso con Daisy” commedia emotivamente ricca di presa e di significati importanti.