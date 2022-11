Soms, Irene Volpone parla di benessere e felicità

Venerdì 4 novembre alle ore 18.00 presso lo Spazio Contemporaneo della SocietàOperaia di Mutuo Soccorso Domodossola in Via Teatro n. 1, si terrà la presentazione del "PerCorso di Felicità e Benessere" a cura della operatrice olistica Irene Volpone.

Il corso si terrà ogni martedì dalle ore 18.00 alle 19.00 a partire dal 9 novembre e proseguirà fino al 31 maggio 2023.

Per info e prenotazioni: Irene Volpone cell. 348 0427832.

Di seguito la presentazione di Irene Volpone:

"Fratelli e sorelle tutti, Vi propongo questo Percorso perché penso davvero che non sia più il tempo per il lamento, il disagio, il sacrificio, la sofferenza.

Penso sia invece tempo di scegliere! Scegliere di essere felici! Scegliere di vivere nel benessere! Tutto questo nasce prima di tutto dal cuore!

Dall'intimo desiderio di amore per sé stessi per poi portare e diffondere Amore intorno a noi. Necessita quindi di domare la mente e metterla al servizio della nostra causa, eliminando pensieri e schemi boicottanti e allineando la volontà al nostro intento. Infine richiede di portare a manifestazione questo stato dell'Essere.

È una scelta! E scegliere di essere Felici, in una dimensione che ci vuole tutti misurabili, prevedibili e governabili, in una dimensione che alimenta e diffonde egregore di paura, odio e povertà, in una dimensione che si impone irreversibile e nefasta, vi è una certezza. La possibilità di scegliere.... sempre sempre sempre E questa possibilità è data dalla condizione dell' essere umano che plasmato nel fango rinasce a sé stesso e a una nuova visione e percezione della vita.

Per far questo ci vuole coraggio ! Il coraggio di ascoltare ciò che ci procura sofferenza, di capire cosa allontanare da noi, di iniziare ad agire per il nostro massimo bene! Il coraggio unito all'intento, alla volontà, all'impegno, alla perseveranza, portano a una nuova visione di noi stessi e alla creazione di una nuova realtà.

Se queste mie parole risuonano con la tua essenza, e con il desiderio di voler essere Tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel Mondo, se leggendo queste mie Parole senti nascere dal profondo del tuo cuore, la volontà e il coraggio di cambiare, sarò felice di accoglierti, di guidarti, di spronarti a vivere in una dimensione dove le passwords di accesso sono... Felicità e benessere!" .