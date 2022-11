Beura, dal Pnrr quasi un milione di euro per realizzare l'asilo nido

Dopo aver ottenuto recentemente un finanziamento di circa 400mila euro grazie al bando dei borghi storici al Comune di Beura Cardezza è stato riconosciuto un finanziamento, sempre con i fondi del Pnrr, per quasi un milione di euro (per l'esattezza 960mila) per realizzare un asilo nido.

“Con questo ulteriore finanziamento -il commento del sindaco di Beura Davide Carigi- garantiremo un servizio essenziale alle giovani famiglie con figli che non possono ancora accedere alla scuola dell’infanzia; con questa azione daremo la possibilità ai genitori di poter usufruire di un percorso formativo fatto in sicurezza e con attenzione per i loro figli fino alla scuola primaria compresa, visto che l’asilo nido sarà collocato in una nuova ala nel nostro complesso scolastico ed integrato nel contesto storico culturale del paese.

Siamo arrivati a questo risultato per la nostra Comunità grazie alla Provvidenza e al silenzioso e virtuoso ma soprattutto efficace lavoro della nostra Amministrazione Comunale, che si avvale di un ufficio tecnico ed amministrativo, con personale motivato e qualificato; in particolar modo, voglio ringraziare per la sua passione e caparbietà il geometra Claudio Lavarini responsabile del nostro ufficio tecnico appunto e coordinatore del progetto.

Devo ringraziare inoltre il presidente della Provincia Alessandro Lana per avermi dato uno spunto motivazionale che ha fatto si, che si partisse con questa brillante azione. La nostra Amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per la formazione e per il futuro delle nuove generazioni, ma per far questo bisogna sostenere le famiglie che sono la risorsa più importante da tutelare a livello sociale e culturale, soprattutto in questo difficile momento storico.

Per la nostra amministrazione sarà davvero una sfida, il portare avanti questo progetto, anche perché il Ministero ora che ci ha affidato il finanziamento ci impone termini temporali molto stretti, ma sono sicuro che grazie al nostro lavoro, alla nostra determinazione e alla Provvidenza, riusciremo a consegnare questa bellissima ed importante opera al paese nei termini prestabiliti”.