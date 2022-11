L'ambizioso Vogogna gioca contro la capolista Momo

Per non farci mandare nulla la Prima Categoria scende in campo con l’ennesimo derby. Al Curotti (ore 17,30) si affrontano Virtus Villa e Varzese. E la classifica dice che stanno meglio i granata di Lipari, che quest’anno si stanno togliendo delle buone soddisfazioni. Come la vittoria di domenica contro il Trecate. Ma anche con un attacco che sta facendo gol a ripetizione.

Il Villa arriva da un inatteso scivolone in quel di Ornavasso. Una battuta d’arresto che ha fatt scivolare la squadra a 7 punti dalla capolista Momo. Ma il campionato è lungo e per la truppa di Massoni c’è tempo per riprendersi. Anche se il Villa deve guardarsi dai derby, avendo già perso quelli con Vogogna e Ornavassese. Marco Barbetta, autore dell'ultimo libro sulla Virtus, ricorda sul suo profilo facebook che ricorre proprio domani l'anniversario della nascita della società biancoceleste: era il 6 novembre 1945.

Proprio i neri di Ochetti devono cercare di ripetersi in casa di un Gravellona che sta andando a mille. L’Ornavassese pareva aver subito un certo rilassamento ma il successo di domenica ha ridato corda a chi la descrive come una mina vagante. Anche se il Gravellona arriva da 5 risultati utili di fila: 4 vittorie e un pari.

Il Vogogna deve dirci se sarà un campionato da prim’attore. Il test in casa del Momo sarà la cartina di tornasole per la squadra di Castelnuovo. Che ad oggi ha ciccato solo l’incontro col Gravellona, ma che il resto ha collezionato sette risultati utili.

In trasferta nel Novarese andranno Crevolese e Fomarco.

I gialloblu faticano assai a far risultato. Solo 5 punti, pochi gol fatti (7) e molti subiti (14). La Union Novara ha collezionato in casa una vittoria, un pari e 2 sconfitte.

Il Fomarco ha ritrovato continuità e i gol di Mariano. Piccinini aveva già avuto stagioni difficili in partenza nella sua carriera da allenatore e si è sempre risollevato. La trasferta di Trecate ci dirà di più.

Classifica: Momo 19, Vogogna 17, Ornavassese 16, Cannobiese 15, Varzese, Gravellona, Cameri 14, Pernatese, Virtus Villa 12, Trecate 9; Union Novara 8; Fomarco 7; Crevolese, Comignago 5; Borgolavezzaro, Agrano 4.