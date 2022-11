Farmacie prese di mira da ragazzini arrivati dalla Lombardia, a Dormelletto un furto che ricorda quelli in Ossola di due settimane fa

Il tentato furto finito in tragedia alla farmacia di Dormelletto della scorsa notte, ricorda la raffica di furti di due settimane fa in Ossola. Domenica 23 i Carabinieri domesi avevano arrestato due minorenni nordafricani dopo che nella notte e la mattina avevano preso d'assalto ben 4 farmacie tra Cosasca e Pallanzeno.

Anche nel caso della scorsa notte a Dormelletto i due autori del tentato furto erano giovanissimi nordafricani senza fissa dimora. Uno di loro, un 17enne, fuggendo dai Carabinieri allertati dal sistema di allarme della farmacia di Dormelletto, è stato travolto da un treno merci. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il complice è invece stato fermato dai militari.

In Ossola due settimane fa i due arrestati si erano gettati nel canale Enel per tentare la fuga, ma erano stati circondati e fermati dai militari che gli stavano dando la caccia dalla notte precedente. Anche ieri, come due settimane fa in Ossola, i minorenni pare fossero giunti dalla Lombardia in treno per prendere di mira farmacie, a caccia di soldi e medicinali.