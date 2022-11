Compra una Vespa online ma il venditore intasca i soldi e sparisce

Scoperta dai carabinieri di Villadossola una truffa ai danni di un cittadino domese. L'uomo aveva tentato di acquistare un ciclomotore "Vespa" per una cifra di quasi 1000 euro, a seguito di un annuncio di un privato sulla piattaforma Facebook. Una volta effettuato il pagamento, però, il compratore si era dileguato senza far sapere nulla dell’oggetto pattuito. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di identificare l’autore della truffa: un pregiudicato residente in Campania per il quale è seguita la denuncia a piede libero.



Il consiglio dei Carabinieri della Compagnia di Domodossola, specie se si tratta di acquisti tra privati e di cifre considerevoli, è di accertarsi bene dell’identità del venditore e della tracciabilità della compravendita utilizzando sistemi di pagamento sicuro, dubitando infine degli affari apparentemente troppo vantaggiosi.