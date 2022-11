Daoro: ''Il segreto del Crodo è il gruppo''

‘’Il segreto? Il gruppo’’. Così il tecnico Davide Daoro ‘fotografa’ il momento magico del Crodo, che è in testa al campionato di Seconda Categoria assieme al Bagnella, battuto domenica per 2 - 1 con i gol di Dotti e Ferrari.

Ora la squadra viaggia con 16 punti (cinque vittorie, un pari, una sconfitta), un attacco che ha fatto 17 reti e una difesa che ne ha subite solo 5.

Un bell’inizio per la squadra antigoriana. ‘’Siamo partiti benissimo e questo grazie ad un bel gruppo che si allena tutte le volte con passione e senza che all’appuntamento manchi mai qualcuno. Ho 22 giocatori siamo sempre al completo. I risultati che arrivano alla domenica confermano questa caratteristica’’ ammette Daoro.

L’allenatore è contento della partenza. L’obiettivo dell'annata? ‘’Pensavo di far bene ma non di andare così forte all'inizio – ammette - . Questa estate qualcuno è andato via, come Falcioni che è andato a Crevola, Bianchetti a Villa, Piroia ha smesso. Ma ripeto, il risultato è frutto del gruppo e l’obiettivo resta quello di divertirsi. Perché è lo scopo di questi ragazzi che stanno meritando questa posizione’’.