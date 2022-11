Prosegue a Villette la mostra “Liberi di imparare” che riserva per oggi un interessante appuntamento. Il Club del Libro Valle Vigezzo, in collaborazione con Pro loco e Comune di Villette, Unpli provinciale, Museo Egizio di Torino (e con il patrocinio di provincia e regione), invita tutti ad un viaggio itinerante con visita guidata alla mostra “Liberi di imparare, l’antico Egitto nel carcere di Torino”. L’appuntamento è fissato per le 21 in sala consigliare. La serata proseguirà con la presentazione del primo libro della stazione letteraria.