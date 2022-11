L'amministrazione risponde alle critiche del Pd sulle indennità: "Non si potevano spendere per altro e avremmo dovuto restituirli al ministero"

Le critiche formulate dal partito democratico, in merito alle decisioni prese dall’Amm.ne Com.le per il contenimento della spesa energetica, illustrate prima ai gruppi di minoranza e poi in conferenza stampa, non ci sorprendono e denotano una scarsa attenzione sui gravissimi problemi che il rincaro energetico sta creando al bilancio comunale. L’analisi formulata dall’Ufficio Tecnico prevede infatti un possibile aumento della spesa storica annua da € 480.000 ad € 1.800.000, costi non sostenibili dal bilancio com.le.

Ci sarebbe piaciuto che dall’alto delle loro competenze, oltre alle solite critiche strumentali, si fosse arrivati adunconfrontocostruttivosucomeaffrontarealmeglioquestaemergenzaenergetica, macomebenpotete immaginare molto probabilmente la lampadina delle idee è rimasta spenta.

Per quanto riguarda l’indennità di carica degli amministratori, teniamo a precisare che in questi 4 anni è stata percepita, per nostra scelta, in forma ridotta del 20% circa.

La legge di bilancio del 30 dicembre 2021 ha stabilito un aumento graduale dal 2022 al 2024 delle indennità di carica degli amministratori, parametrato in base alla popolazione dei Comuni, finanziando integralmente con fondi statali le risorse occorrenti.

Dopo aver accertato che questi fondi non potevano essere usati per altri scopi e se non utilizzati si sarebbero dovuti restituire al Ministero si è ritenuto di recepire i nuovi parametri delle indennità come previsti dalla legge.



L'amministrazione comunale