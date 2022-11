La programmazione del Cinema Corso

Black Panther -Wakanda Forever

il film Marvel diretto da Ryan Coogler, non vedrà il ritorno del compianto Chadwick Boseman nei panni di T’Challa / Black Panther. Dopo la morte di T'Challa, il regno di Wakanda piange la perdita del suo amato re. Con la dipartita di Black Panther, però, la nazione finisce nel mirino delle potenze mondiali, pronte a invaderla e impossessarsene, ma la vera minaccia non arriverà dalla terra, bensì dal mare. Namor (Tenoch Huerta), il re di Talokan, è pronto a iniziare una guerra contro Wakanda per vedere esteso il suo dominio anche in superficie.

Sarà compito di degli eroi di Wakanda, riuniti grazie a War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) ed Everett Ross (Martin Freeman), lottare per riportare la pace e la tranquillità nel regno e forgiare insieme alla regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje, quello che sarà un nuovo cammino per il loro regno.

Lo schiaccianoci e il flauto magico

Film diretto da Georgi Gitis, racconta la storia di Marie, che nella notte di Capodanno scopre che sua madre è costretta a risposarsi con Mr. Ratter, un uomo orribile. La donna deve sposarsi, nonostante sia contraria alle nozze, con il meschino usurario, che il giorno della proposta di matrimonio regala a Marie uno gioco: una bambola di uno Schiaccianoci.

Quello Marie non si aspetta è l'avventura che sta per vivere quando i suoi giocattoli prendono magicamente vita e lei viene rimpicciolita fino ad assumere le stesse dimensioni delle sue bambole. In questo mondo pieno di colori e magia, Marie scopre che, in verità, lo Schiaccianoci non è altro che il principe George, che a causa di un incantesimo è stato intrappolato sottoforma di bambola. Insieme a lui, Marie viaggia fino alla Terra dei Fiori per compiere un'ardua missione: sconfiggere il popolo dei topi, decisi a conquistare il mondo.

L'Ombra di Caravaggio

Film diretto da Michele Placido, è ambientato nell'Italia del XVII secolo, quella in cui l'artista Michelangelo Merisi in arte Caravaggio, era noto sia per la sua genialità che per il suo carattere sovversivo. Un uomo tormentato, trasgressivo e con un animo smosso da dissidi interiori, che lo hanno consacrato nel tempo come artista maledetto. È un ribelle Michelangelo Merisi (Riccardo Scamarcio), che si ritrova costretto alla fuga a causa di una vita spericolata o, in altri versi, troppo vissuta. Dopo la condanna a morte per aver commesso un omicidio durante una rissa, il pittore si dà alla fuga, a un'esistenza clandestina per evitare la pena capitale. Mentre cerca di passare inosservato agli occhi di chi potrebbe riconoscerlo, Caravaggio avverte sempre più la terribile ombra della decapitazione che gli spetta ed è così che nelle sue opere iniziano a farsi largo soggetti condannati e una massiccia presenza di teste mozzate.

La sregolatezza di un genio, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra i timori e i propri demoni, divenendo un'icona sovversiva tutt'oggi attuale.

