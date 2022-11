Ossola amica dell’Ugi, serata benefica con il film 'Hoganbiiki - Il valore della sconfitta'

Presentato all'ultima edizione del festival del cinema di Venezia, il film 'Hoganbiiki - Il valore della sconfitta' del regista Enzo Dino sarà in visione al teatro La Fabbrica l'11 novembre alle 20.45, in occasione di una serata benefica. Prima della proiezione ci sarà un approfondimento e una presentazione del lavoro da parte del regista che sarà presente in sala con la produttrice Elena Rotari e il compositore della colonna sonora Alberto Masoni, che proporrà dal vivo la colonna sonora.

La serata è organizzata dall'associazione Ossola amica dell’UGI, l’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. Il presidente dell'Ossola Amica dell'Ugi, Damiano Bassi, è riuscito a portare la pellicola a Villadossola grazie all'amicizia e vicinanza del regista all'Associazione Ugi. Un precedente film del regista, 'La stanza del sorriso' , aveva avuto come location Casa Ugi e da lì Dino è venuto a conoscenza dell'opera di volontariato di questa realtà.

La pellicola, consigliata a un pubblico maggiore di 12 anni, racconta la storia della protagonista, la professoressa Stefania Trezzi, interpretata da Manuela Arcuri, la quale dopo essere stata licenziata, è costretta ad accettare un impiego in una classe di recupero frequentata da ragazzi senza ambizioni, abbandonati a loro stessi e che vivono un proprio disagio interiore. Tra i vari personaggi gli intrecci ruotano intorno alla studentessa Elena soggiogata dai modi di fare del prof. Bonadè, un insegnante di educazione fisica dai modi esaltati e competitivi.

Grazie alla professoressa Trezzi le varie vicende andranno a sfociare in un finale dolce-amaro in cui il film, tramite lo sport della pallavolo, trasmette ai giovani che si può essere considerati dei vincenti, anche dopo mille sconfitte, purché si sia lottato, faticato e lavorato sodo fino alla fine. In pratica chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Hoganbiiki è un film che esalta il valore della sconfitta come valore universale e affronta tematiche sociali legate all’adolescenza e al rapporto dei giovani con i social.

L’intero incasso della serata, che è a offerta libera con un minimo di 8 euro, sarà devoluto all’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini di Torino. L'evento è organizzato con il patrocinio del comune prima della presentazione del film porteranno i saluti il presidente dell'Ossola Amica dell'Ugi Damiano Bassi, e in rappresentanza dell'Ugi nazionale, Cinzia Gallo; interverrà anche un esponente dell'amministrazione comunale.