Vogogna, mercatini di Natale il 4 dicembre

Domenica 4 dicembre mercatini di Natale e divertimento a tema Harry Potter per i più piccoli. Dalle 10 alle 17 il borgo medievale di Vogogna ospiterà bancarelle ed espositori di vario genere, hobbisti, aziende agricole, prodotti tipici e artigianali, artisti e tante altre sorprese, tra cui animazioni dedicate al magico mondo di Harry Potter e cori di canti natalizi. Sotto i portici di Palazzo Pretorio le Associazioni del paese ACOI e Unione Sportiva Vogognese allestiranno un punto ristoro con pasta e fagioli, piadine, patatine e bevande calde (prenotazione consigliata per la pasta e fagioli).

Tra le mura del castello, sempre dalle 10 alle 17, gli animatori di Malastrana Eventi Senza Tempo si trasformeranno nei professori della famosa scuola di Magia e Stegoneria di Hogwarts e coinvolgeranno le famiglie in un tour divertente e adatto sia a maghetti e streghette (a partire dai 5 anni) sia ai genitori “babbani”. Un vera e propria avventura nella storia di Harry Potter, con lezioni di incantesimi, pozioni e smistamento con il cappello parlante in casate. Il Tour durerà un'ora e sarà organizzato in piccoli gruppi con partenza ogni 20 min.

Prenotazione animazione Harry Potter obbligatoria mail castellodivogogna@gmail.com whatsapp 351 7578688