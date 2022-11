Padel, il Piemonte fa il tutto esaurito, fanalino di coda il Vco

Spopola in tutto il Piemonte, ma non nel Vco, il padel, gli ormai famosi “racchettoni” esportati dalla Spagna che da qualche anno a questa parte insidiano anche il tennis nostrano. I campi a livello regionale, così si apprende, sono quadruplicati e si stimano almeno 22 mila praticanti: in Italia sono circa 800 mila.

Fino a quattro anni fa, tanto per capirci, c’erano solo 126 campi in tutte le 8 province del Piemonte, mentre ora sono saliti a quota 472 e “garantiscono buoni ricavi ai circoli”, come sostengono alcuni gestori. Secondo la Fitp, “la crescita vertiginosa si fermerà soltanto nel 2025”.

Fino ad allora, dunque, proseguirà il processo di espansione, soprattutto tra gli under 18, valutato che nella nostra regione ci sono 22 scuole Padel con il varo, per l’appunto, di un nuovo circuito giovanile. I 472 campi piemontesi sono suddivisi in 197 circoli. Oggi il Piemonte è la terza regione per strutture con campi indoor, alle spalle soltanto di Lombardia e Lazio.

A Torino 206 campi e 101 circoli, dietro il capoluogo Cuneo (33 strutture e 74 campi), poi Alessandria (17, 39), Novara (15, 37), Vercelli (9, 19), Biella (7, 18), Asti (9, 14) e, fanalino di coda, il Verbano Cusio Ossola (6, 11).

“Rispetto al tennis è un gioco facile – commenta a VcoNews il gestore di un campo di Verbania – avvicinabile da chiunque e dove, peraltro, ci si diverte da subito. Nel Vco il fenomeno è in crescita, ma non ancora su numeri importanti come altrove”.