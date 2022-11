'Armocromia in museo', un incontro sull’armonia nei colori il 18 novembre

'Armocromia in museo', è il titolo dell'iniziativa organizzata dal Comune di Domodossola nell'ambito dell'importante mostra “Nel segno delle donne. Tra Boldini, Sironi e Picasso”.

Venerdì 18 novembre alle ore 18 al Museo di Palazzo San Francesco è in programma l'incontro con l'esperto del colore Ferdinando Schettino. Si parlerà di come trovare l’armonia nei colori per valorizzare la propria immagine attraverso la scelta delle tonalità cromatiche più adatte alle proprie caratteristiche.

Ingresso a pagamento fino a esaurimento posti. Biglietto intero 8 eruo, ridotto mini (under 19, universitari, ecc.) 3 euro. Prenotazione consigliata al 338 5029591 (anche WhatsApp). Biglietto di ingresso valido come anche in abbinamento alla visita guidata del curatore del 18 novembre ore 16:00, visita 2 euro.