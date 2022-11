Scontro frontale a Crodo, 44enne trasportata al San Biagio in codice rosso

Poco dopo le 6 di questa mattina a Crodo due auto si sono scontrate frontalmente. L'incidente nei pressi di via del Molinetto, vicino al distributore di benzina. Una donna di 44 anni è stata trasportata in codice rosso al San Biagio. Ferito anche un uomo 24enne portato all'ospedale di Domodossola in codice giallo.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco di Domodossola e Baceno e i carabinieri della compagnia di Domodossola e Villa che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.