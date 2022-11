Guidava ubriaco l'automobilista che avrebbe causato lo schianto di Crodo

Era alla guida ubriaco uno degli automobilisti coinvolti nell'incidente registratosi a Crodo intorno alle 6. Due auto si sono scontrate di fronte al benzinaio Tamoil. Una donna di 44 anni è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportata in Codice rosso al Dea domese. Uno dei due automobilisti, quello che presumibilmente, secondo la nota stampa dei Carabinieri, avrebbe provocato l'incidente, a seguito di accertamento etilometrico, è risultato positivo con un tasso oltre il doppio del consentito e pertanto denunciato per guida in stato di ebrezza con patente ritirata.