SfiVco, gruppo di lettura del libro 'Umano Inumano Postumano' di Marco Revelli

La sezione del Vco della Società Filosofica Italiana propone la lettura del libro 'Umano Inumano Postumano' di Marco Revelli. L'incontro si svolgerà sabato 17 dicembre alla Biblioteca Ceretti di Verbania alle ore 10.

Il concetto di Umanità è antico e attraversa la storia dell'Occidente. Ma nel Novecento esso subisce una brusca torsione, per effetto del superamento di una doppia soglia: quella che separa Umano e Inumano, da una parte. E quella che divide Umano e Postumano, dall'altra. Due fratture che si sono consumate in rapida successione. Con Auschwitz si rompe la soglia tra Umano e Inumano. La Disumanità come In-umanità diventa la trama del nostro presente, nel momento in cui, per esempio, si chiudono i porti all'arrivo dei migranti, decidendo di non salvare altri esseri umani. Il superamento della seconda soglia è quella tra Umano e Postumano, laddove la tecnologia è costruita a somiglianza dell'essere umano, assumendo aspetti a volte salvifici, a volte inquietanti.