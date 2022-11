Kiwanis, serata d'approfondimento sulla storia degli alpini

Venerdì 18 novembre, al ristorante Marconi di Crodo, il professor Pier Antonio Ragozza, dirigente scolastico del Liceo Spezia di Domodossola, ha intrattenuto soci e ospiti del club Kiwanis, presieduto dal notaio Angela Auciello, sul tema del 150° anno della fondazione del Corpo Militare degli Alpini.

Dopo aver gustato l’ottima cena preparata con maestria dallo chef Denis Croci, il professor Ragozza, con delle slide dal titolo “A difesa dei confini montani”, ha ripercorso la storia del Corpo Militare degli Alpini dalla loro fondazione avvenuta nel 1872 a oggi. Vera sorpresa per molti dei presenti venire a conoscenza che la nascita del Corpo degli Alpini avvenne a Napoli, in quanto il Re d'Italia nell'Ottobre del 1872 era in quella città e in quella sede firmò, il 15 ottobre, il Regio Decreto, che sanciva la costituzione delle prime quindici compagnie.

L'arruolamento degli Alpini avveniva nelle zone alpine e qui venivano costruite anche le caserme; a Domodossola, ai piedi del Sacro Monte Calvario, venne eretta la caserma Chiossi purtroppo oggi in completo abbandono. Ragozza ha anche sottolineato l’impegno civile degli alpini che, in caso di calamità naturali, intervengono numerosi nel portare aiuti ed ha ricordato il loro impegno nella la tragica alluvione dell'anno 1951, che provocò moltissimi morti e danni rilevantissimi.

Ospite d’onore Giovanni Grossi, presidente del locale Gruppo ANA domese, che ha evidenziato che in tutta l'Ossola i numerosi Gruppi ANA associano ben oltre 3.120 ex-alpini e solo la sezione di Domodossola ne annovera ben 230.