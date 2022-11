Bomber Margaroli viaggia alla media di un gol a partita

Simone Margaroli non si ferma qui. Dove ‘qui’ sta per i 300 gol fatti in carriera. Da quel traguardo la ‘macchina da gol vigezzina’ ha segnato ancora e oggi ‘Marga’ guida la classifica cannonieri della Prima Categoria con 11 reti realizzate. La media di una a partita in una squadra, il Vogogna, che di gol all’attivo ne ha 19.

Un segno della salute del Vogogna, che resta a due passi dal Momo. Ma un segno della voglia intramontabile di un Margaroli che d'attaccare le scarpe al chioso manco ci pensa.

Dietro di lui, tra gli ossolani tre attaccanti che hanno siglato 7 reti.

Sono Matteo Palfini (Virtus Villa), Francesco Ciocca (Varzese) e Guido Mariano (Fomarco). Quest’ultimo ha raggiunto la quota col gol di domenica a Gravellona. Un crescendo per Mariano, nato calcisticamente a Fomarco, dove venne lanciato, ancora giovanissimo, dall’allora tecnico biancoverde Daniele Massoni.

In Promozione invece c’è Fabio Cabrini, che ha siglato 5 reti con la maglia della Juventus Domo, seguito dal compagno di squadra Mattia Ferrera. Nove gol in due, in una squadra che ha realizzato ad oggi 16 gol in tutto. Sempre a quota 4 reti Moreno Ceschi, attaccante del Piedimulera.